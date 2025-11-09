سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران از برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به صورت تمام الکترونیک در یازدهم اردیبهشت سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید امیر حسینی‌جو، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در نخستین جلسه ستاد انتخابات صداوسیمای استان با اعلام برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یازدهم اردیبهشت سال آینده گفت: این انتخابات از ثبت‌نام تا رأی‌گیری و شمارش آرا به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود.

وی در خصوص زمان‌بندی استعفای مشمولین ماده ۴۱ قانون تشریح کرد: استعفا در حوزه شهری از ۲۱ تا ۲۷ مهر و در حوزه روستایی از ۲۴ تا ۳۰ آبان‌ماه انجام می‌شود.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری مازندران با بیان اینکه از همه ظرفیت استان برای برگزاری انتخابات بهره گرفته می‌شود، افزود: بیش از ۴۲۰۰ شعبه اخذ رای پیش‌بینی شده و امیدواریم با حضور هیأت اجرایی و نظارت، شاهد برگزاری انتخابات گرم و پرشور دیگری باشیم.

در ادامه این جلسه، داود سیروس مدیرکل صداوسیمای مازندران نیز از تشکیل ستاد انتخابات در این سازمان خبر داد و گفت: این ستاد سیاست‌گذاری برنامه‌ها را بر عهده دارد و از ابتدای راه‌اندازی، فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: به تصویر کشیدن تلاش‌های شوراهای موفق و تشریح وظایف شوراها برای آشنایی بیشتر مردم از جمله برنامه‌های صداوسیما در این دوره است.

گزارش از حامد گلی