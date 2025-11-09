پخش زنده
استاندار یزد گفت: مجموعه درمان استان از افتخارات یزد است و باید پرچم امانتداری، صداقت و رشد علمی این خطه را در کشور برافراشته نگه داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در دیدار هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی گفت: یزد در کنار ویژگیهایی، چون امانتداری و درستکاری، امروز در حوزه بهداشت و درمان نیز به یکی از برندهای افتخارآفرین کشور تبدیل شده و این جایگاه ارزشمند باید با مراقبت، حراست و تلاش همهجانبه حفظ شود.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: در حوزه زیرساختی، دولت و استانداری در حد توان کمک خواهند کرد، اما بخش عمده فعالیتها بر عهده دانشگاه است. ما در کنار مجموعه درمان استان خواهیم بود تا در جذب خیرین، تأمین تجهیزات و توسعه زیرساختها هیچ کوتاهی صورت نگیرد.
استاندار با تأکید بر اینکه در حوزه درمان، معیار باید فقط شایستگی باشد، اظهار داشت: نیروی انسانی توانمند، مهمترین سرمایه هر مجموعه است و اگر این سرمایه تضعیف شود، هیچ زیرساختی نمیتواند جای آن را بگیرد. باید بهترین نیروها در جایگاههای تخصصی به کار گرفته شوند و از نگاه سیاسی در انتخاب مدیران پرهیز شود.
وی خواستار تعریف بستههای جدید برای مشارکت خیرین در حوزه درمان شد و تصریح کرد: خیّرین یزدی همواره پای کار بودهاند، فقط کافی است مسیر درست و شفاف برای مشارکتشان مشخص شود. میتوان بستههای حمایتی متنوعی تعریف کرد تا خیران با اطمینان وارد سرمایهگذاریهای درمانی شوند.
بابایی همچنین بر توسعه توریسم سلامت در استان تأکید کرد و گفت: یزد بهلحاظ خدمات درمانی باکیفیت و هزینه مناسب، ظرفیت بالایی برای جذب بیماران داخلی و خارجی دارد. باید این فرصت را با برنامهریزی اصولی و تبلیغ هدفمند بهخوبی مدیریت کنیم.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و کادر درمان خاطرنشان ساخت: استان یزد به پشتوانه نیروهای علمی و اخلاقی خود میتواند الگویی برای کشور باشد. انشاءالله با همدلی، مدیریت و تلاش جمعی، طرحهای نیمهتمام درمانی هرچه سریعتر تکمیل و خدمترسانی مطلوبتری به مردم ارائه شود.