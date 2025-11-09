اعزام پیرغلامان هرمزگانی به مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس گفت: از این شمار ۷ پیرغلام آقا، و بقیه خانم هستند.

محسن رئیسی افزود: بیست و دومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی به همت بسیج سازمان صداوسیما، بیستم تا ۲۲ آبانماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

در پایان این مراسم، حمایل پارچه‌ای مزین به نام اباعبدالله الحسین (ع) به پیرغلامان اهدا شد.