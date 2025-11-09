به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته دهم:

جمعه ۲۱ آذر

سپاهان اصفهان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴- ورزشگاه قدس اصفهان

ملوان بندرانزلی – نماینده کردستان – ساعت ۱۴- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

پرسپولیس تهران – سنگین ماشین ایستا البرز – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید کاظمی تهران

پالایش گاز ایلام – فرا ایساتیس کران فارس – ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ایلام

خاتون بم – آوا تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم

هفته یازدهم:

جمعه ۲۸ آذر

گل گهرسیرجان – پالایش گاز ایلام – ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

آوا تهران – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۴- ورزشگاه کارگران تهران

سنگین ماشین ایستا البرز- ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج

فرا ایساتیس کران فارس- پرسپولیس تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه دستغیب شیراز

نماینده کردستان – خاتون بم – ساعت ۱۴- ورزشگاه ۲۲ گلان سنندج

هفته دوازدهم

جمعه ۵ دی

سپاهان اصفهان – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۴- ورزشگاه قدس اصفهان

آوا تهران – نماینده کردستان – ساعت ۱۴- ورزشگاه کارگران تهران

پرسپولیس تهران – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید کاظمی تهران

ملوان بندرانزلی – فرا ایساتیس کران فارس – ساعت ۱۴- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

خاتون بم- سنگین ماشین ایستا البرز – ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم

هفته سیزدهم

جمعه ۱۲ دی

سنگین ماشین ایستا البرز- آوا تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج

نماینده کردستان – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۴- ورزشگاه ۲۲ گلان سنندج

گل گهرسیرجان – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

پالایش گاز ایلام – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ایلام

فرا ایساتیس کران فارس – خاتون بم – ساعت ۱۴- ورزشگاه دستغیب شیراز