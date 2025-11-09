پخش زنده
برنامه مسابقات هفتههای دهم تا سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاهها فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته دهم:
جمعه ۲۱ آذر
سپاهان اصفهان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴- ورزشگاه قدس اصفهان
ملوان بندرانزلی – نماینده کردستان – ساعت ۱۴- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
پرسپولیس تهران – سنگین ماشین ایستا البرز – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید کاظمی تهران
پالایش گاز ایلام – فرا ایساتیس کران فارس – ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ایلام
خاتون بم – آوا تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم
هفته یازدهم:
جمعه ۲۸ آذر
گل گهرسیرجان – پالایش گاز ایلام – ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
آوا تهران – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۴- ورزشگاه کارگران تهران
سنگین ماشین ایستا البرز- ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
فرا ایساتیس کران فارس- پرسپولیس تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه دستغیب شیراز
نماینده کردستان – خاتون بم – ساعت ۱۴- ورزشگاه ۲۲ گلان سنندج
هفته دوازدهم
جمعه ۵ دی
سپاهان اصفهان – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۴- ورزشگاه قدس اصفهان
آوا تهران – نماینده کردستان – ساعت ۱۴- ورزشگاه کارگران تهران
پرسپولیس تهران – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید کاظمی تهران
ملوان بندرانزلی – فرا ایساتیس کران فارس – ساعت ۱۴- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
خاتون بم- سنگین ماشین ایستا البرز – ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم
هفته سیزدهم
جمعه ۱۲ دی
سنگین ماشین ایستا البرز- آوا تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
نماینده کردستان – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۴- ورزشگاه ۲۲ گلان سنندج
گل گهرسیرجان – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
پالایش گاز ایلام – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ایلام
فرا ایساتیس کران فارس – خاتون بم – ساعت ۱۴- ورزشگاه دستغیب شیراز