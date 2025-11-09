به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، جانشین فرمانده انتظامی شاهرود گفت: در پی تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ایجاد مزاحمت و عربده کشی فردی در یکی از محلات شاهرود، ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

سرهنگ علی اسکندری افزود: ماموران با ورود به صحنه مشاهده کردند فردی در حال عربده کشی، قدرت نمایی و برهم زدن نظم عمومی با یک قبضه سلاح سرد است و بلافاصله برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

سرهنگ اسکندری با بیان اینکه در جریان این عربده کشی ، فرد شرور یکی از شهروندان را زخمی کرده بود ، گفت: متهم به محض مشاهده ماموران با آنان درگیر شد که در نهایت پلیس ضمن رعایت قانون به کارگیری سلاح ، با شلیک گلوله وی را زمین گیر کرد.

جانشین فرمانده انتظامی شاهرود خاطرنشان کرد: پلیس برای تامین نظم و امنیت عمومی شهروندان اجازه گردنکشی و قدرت نمایی به ارازل و اوباش را نخواهد داد .