مصوبات جلسه علنی مجلس ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸- ۱۵:۳۳
سفر رئیس جمهور به کردستان با حاشیه‌های شنیدنی
۱۴۰۴-۰۸-۱۵
عجیب، اما واقعی، صف‌های طولانی غذای رایگان در آمریکا
۱۴۰۴-۰۸-۱۵
داستان یک نردبان
۱۴۰۴-۰۸-۱۵
بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۱۴۰۴-۰۸-۱۵
خبرهای مرتبط

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به دستگاه‌های اجرایی

تصویب معافیت سخت‌افزار‌های هوش مصنوعی از حقوق گمرکی

موافقت‌مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون‌محکومیت‌های‌مهریه

ارجاع موضوع تأمین مالی حوزه هوش مصنوعی به کمیسیون

