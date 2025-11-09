معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: فعالیت مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهر‌های آلوده استان تا پایان هفته آینده غیرحضوری اعلام شدند.

غیرحضوری شدن مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهر‌های آلوده خوزستان تا آخر آبان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران علم الهدایی یکشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان در محل استانداری بیان کرد: مدارس مقطع متوسطه دوم و دانشگاه‌ها و ادارات استان همچنان فعال هستند.

از هفته گذشته مدارس و ادارات استان به دلیل آلودگی هوا تعطیل و یا با تاخیر فعالیت خود را آغاز کردند.

آتش‌سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم، وجود صنایع آلاینده در خوزستان از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و... موجب شده تا میزان آلایندگی در نقاط شهری و روستایی خوزستان بالا باشد که موجب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنان شده است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایط آلودگی هوا، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.