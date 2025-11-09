رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: با بهره برداری از ۲۶ طرح بزرگ تا پایان سال، ۶۰ هزار مترمربع دیگر به زیرساخت‌های بهداشت، درمان و آموزش استان افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمود نوری‌شادکام در دیدار هیئت‌رئیسه دانشگاه با استاندار یزد گفت: در یک‌سال گذشته حدود ۲۳ هزار مترمربع به زیربنای بهداشت و درمان و آموزش دانشگاه افزوده شده که ارزش روز آن حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و هم‌اکنون این پروژه‌ها در حال خدمات رسانی هستند.

وی افزود: تا پایان سال جاری نیز ۲۶ طرح بزرگ دیگر در استان به بهره‌برداری می‌رسد که با اجرای آنها، ۶۰ هزار مترمربع دیگر به زیرساخت‌های بهداشت، درمان و آموزش استان افزوده می‌شود. ارزش روز این پروژه‌ها بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است و اجرای آنها موجب ارتقای خدمات سلامت در سراسر استان خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد به طرح‌های در آستانه افتتاح اشاره کرد و ادامه داد: به‌زودی بخش آنژیوگرافی بیمارستان شهید رهنمون و طرح توسعه بیمارستان خاتم‌الانبیا به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین کار‌های عمرانی طرح توسعه بیمارستان‌های مهریز و بافق و چندین مرکز جامع سلامت و خانه بهداشت در سطح استان در حال تکمیل است و ان‌شاءالله تا پایان سال مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به شاخص‌های عملکردی این مجموعه گفت: از ابتدای سال تاکنون ۸۵ مورد پیوند در استان انجام شده که نشان‌دهنده پیشرفت قابل‌توجه در حوزه درمان است. همچنین ۲۵ عمل تاوی (TAVI) که از پیشرفته‌ترین جراحی‌های قلب در مرز دانش محسوب می‌شود، در استان انجام شده است.

نوری شادکام با تأکید بر لزوم رفع نقاط ضعف موجود خاطرنشان کرد: با همکاری اساتید و مجموعه‌های علمی و اجتماعی استان تلاش می‌کنیم نواقص موجود را برطرف و مسیر توسعه خدمات سلامت را با سرعت بیشتری دنبال کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های آینده دانشگاه اظهار داشت: هدف‌گذاری شده که طی ۱۰ سال آینده تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه به حدود ۲۵۰۰ نفر برسد. همچنین با اجرای برنامه‌های سلامت مادر و کودک، قصد داریم مرگ‌ومیر مادران باردار را به کمتر از ۱۵ در هر هزار تولد و مرگ نوزادان را به کمتر از ۵ در هر هزار تولد کاهش دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همچنین از برنامه‌ریزی برای جذب ۳۰ هزار گردشگر سلامت خارجی، افزایش ثبت اختراعات و دارو‌های نوآورانه و ارتقای جایگاه دانشگاه در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی خبر داد و گفت: تلاش ما این است که دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در جمع دانشگاه‌های زیر رتبه ۸۰۰ جهان قرار گیرد.