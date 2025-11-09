به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عبدالرضا دادبود معاون هماهنگی عمرانی استاندار مازندران از تحویل ۵۵۰ واحد مسکن حمایتی تا دهه فجر خبر داد و گفت: دولت به هر خانوار نیازمند ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و وام کم‌بهره اعطا می‌کند.

وی در حاشیه بیست و دومین جلسه شورای عالی مسکن کشور که به صورت وبیناری با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و استانداران برگزار شد، افزود: مقرر شد به خانوارهای دهک‌های یک تا چهار که توانایی مالی ندارند، ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و وام کم‌بهره برای تحویل‌گیری واحدهای مسکن تعلق گیرد.

معاون استاندار مازندران با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: در این جلسه به موضوع تأمین مالی در دو بخش زیرساخت‌ها (آب، برق، گاز) و ساخت خود پروژه‌ها پرداخته شد.

دادبود در ادامه به اقدامات حوزه مسکن در مازندران اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۲ هزار واحد مسکن روستایی آماده بهره‌برداری است و علاوه بر مسکن حمایتی، ۱۳ هزار واحد مسکن روستایی و ۱۴ هزار واحد مسکن شهری خودمالکی با تسهیلات دولت در حال ساخت در استان وجود دارد.