به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت گاز استان قم با بیان اینکه گاز طبیعی از نعمت‌های ارزشمند کشور است، گفت: ایران از معدود کشورهایی است که از این نعمت بهره‌مند است، اما باید بدانیم که این منبع پایان‌پذیر است و همه ما وظیفه داریم با صرفه‌جویی، آن را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

علی گودرزی افزود: شما دانش آموران می‌توانید نمایندگان انرژی در خانه خود باشید و با پوشیدن لباس گرم و کاهش درجه وسایل گرمایشی، خانواده‌ها را به صرفه‌جویی در مصرف گاز تشویق کنید.

وی ضمن قدردانی از استاندار قم، وی را از حامیان سیاست‌های شرکت گاز در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی معرفی کرد.

رونمایی از پوستر همیار گاز، اجرای سرود و برنامه‌های نمایشی با موضوع مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی از دیگر برنامه اجرا شده در این مراسم بود.