هموار کردن راه ورود نابینایان به بازار کار در شیراز
در موسسه نابینایان توانگران کارافرین شیراز در ۸ ماهه امسال بیش از ۹ هزار نفر آموزش دیدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد قاسم شایستهنیا ، مدیرعامل موسسه نابینایان توانگران کارآفرین شیراز با اشاره به اجرای طرحهای آموزشی تخصصی در این مجموعه گفت: در این موسسه، مسیر توانمندسازی افراد به گونهای طراحی شده که مهارتها با تکیه بر فناوری، لمس و شنیدن قابل یادگیری است و نگاه ما این است که آموزش، مسیر جدیدی برای ساخت آینده ایجاد میکند.
او اظهار داشت: تاکنون بیش از نه هزار نفرساعت آموزش تخصصی در حوزههای مختلف از جمله کار با کامپیوتر، تلفن همراه، صنایع دستی، فناوری اطلاعات و مشاوره شغلی ارائه شده و هدف، فقط یاد دادن یک مهارت نیست؛ بلکه تبدیل تواناییها به کارآفرینی و ورود موثر به بازار کار است.
شایستهنیا ادامه داد: تلاش کردهایم استاندارد آموزشها بهروز، کاربردی و بر اساس نیاز واقعی جامعه باشد تا فرصتهای برابر برای حضور در محیطهای حرفهای فراهم شود.
مدیرعامل موسسه توانگران کارآفرین تأکید کرد: این مجموعه فقط یک مرکز آموزشی نیست؛ بلکه بستری برای شکلگیری استقلال اقتصادی، افزایش اعتماد بهنفس و ایجاد اشتغال پایدار است و هنرجویان ما هر روز یک قدم به نقشآفرینی بیشتر در فضای دیجیتال و جامعه نزدیکتر میشوند.