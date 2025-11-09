





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد قاسم شایسته‌نیا ، مدیرعامل موسسه نابینایان توانگران کارآفرین شیراز با اشاره به اجرای طرح‌های آموزشی تخصصی در این مجموعه گفت: در این موسسه، مسیر توانمندسازی افراد به گونه‌ای طراحی شده که مهارت‌ها با تکیه بر فناوری، لمس و شنیدن قابل یادگیری است و نگاه ما این است که آموزش، مسیر جدیدی برای ساخت آینده ایجاد می‌کند.

او اظهار داشت: تاکنون بیش از نه هزار نفرساعت آموزش تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله کار با کامپیوتر، تلفن همراه، صنایع دستی، فناوری اطلاعات و مشاوره شغلی ارائه شده و هدف، فقط یاد دادن یک مهارت نیست؛ بلکه تبدیل توانایی‌ها به کارآفرینی و ورود موثر به بازار کار است.

شایسته‌نیا ادامه داد: تلاش کرده‌ایم استاندارد آموزش‌ها به‌روز، کاربردی و بر اساس نیاز واقعی جامعه باشد تا فرصت‌های برابر برای حضور در محیط‌های حرفه‌ای فراهم شود.

مدیرعامل موسسه توانگران کارآفرین تأکید کرد: این مجموعه فقط یک مرکز آموزشی نیست؛ بلکه بستری برای شکل‌گیری استقلال اقتصادی، افزایش اعتماد به‌نفس و ایجاد اشتغال پایدار است و هنرجویان ما هر روز یک قدم به نقش‌آفرینی بیشتر در فضای دیجیتال و جامعه نزدیک‌تر می‌شوند.