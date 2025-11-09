پخش زنده
باند قاچاق پرندگان شکاری در شیراز منهدم شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس گفت: یک باند قاچاق پرندگان شکاری که ۱۱ قطعه پرنده شکاری را به جنوب کشور قاچاق میکرد دستگیر شدند .
سرهنگ رضایی افزود : قاچاقچیان قصد داشتند این پرندگان را برای کشورهای عربی از طریق بنادر جنوبی قاچاق کنند .
وی گفت ارزش این پرندگان بیش از ۵۰ میلیارد تومان است .
سرهنگ رضایی گفت: شهروندان در صورت مشاهده موارد این چنینی با شماره ۰۹۶۳۰۰پلیس امنیت اقتصادی تماس بگیرند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس افزود : این پرندگان برای رها سازی در طبیعت تحویل ماموران حفاظت محیط زیست استان شد.