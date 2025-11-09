به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سردار جلیل موقوفه‌ئی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های طرح برخورد با خودرو‌های شوتی و طرح «اقتدار ۷» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای سلسله طرح‌های انتظامی در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی در سراسر استان کرمان توفیقاتی به دست آمده است.

وی با اشاره به مطالبات مردمی در زمینه برخورد با قاچاقچیان سوخت و انسان و خودرو‌های شوتی افزود: این خودرو‌ها موجب بی‌نظمی و ناامنی در جاده‌ها شده، رانندگی پرخطر داشته و در هفت ماهه سال جاری ۳۲ فقره تصادفات جاده‌ای رقم زدند که ۲۹ نفر در این حوادث جان باخته و ۵۵ نفر هم مصدوم شده‌اند.

موقوفه‌ئی گفت: فرماندهی انتظامی استان کرمان با استفاده از تمامی توان و استعداد در سطح استان موفق شد طی یک هفته برخورد با خودرو‌های شوتی نزدیک به ۲۸۰۰ دستگاه خودرو توقیف کند. ۴۷۹ نفر قاچاقچی در این راستا دستگیر و حدود ۵۰۰۰ نفر اتباع خارجی دستگیر و ۴۲۴ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان اظهار کرد: طرح امنیت و آرامش در برخورد با خرده فروشان مواد مخدر نیز در سه روز اجرا و ۲۵۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۳۸ قاچاقچی و ۸۵۴ نفر معتاد دستگیر شده است.

وی بیان کرد:در طرح اقتدار ۷ تعداد ۵۱۱ فقره سرقت عادی در شهرستان کرمان کشف شده، ۱۲۵ خرده فروش مواد مخدر دستگیر و ۷۰۷ دستگاه خودروی شوتی در این شهرستان توقیف شده است.

وی اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با دارندگان و قاچاقچیان سلاح، تعداد ۸۰۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری در استان کشف و ۱۵۹ نفر سارق، قاتل و افرادی که در نزاع مسلحانه دست داشته‌اند، دستگیر شدند.