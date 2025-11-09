پخش زنده
فرمانده انتظامی استان کرمان از توقیف ۲۸۰۰ خودروی شوتی در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سردار جلیل موقوفهئی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای طرح برخورد با خودروهای شوتی و طرح «اقتدار ۷» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای سلسله طرحهای انتظامی در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی در سراسر استان کرمان توفیقاتی به دست آمده است.
وی با اشاره به مطالبات مردمی در زمینه برخورد با قاچاقچیان سوخت و انسان و خودروهای شوتی افزود: این خودروها موجب بینظمی و ناامنی در جادهها شده، رانندگی پرخطر داشته و در هفت ماهه سال جاری ۳۲ فقره تصادفات جادهای رقم زدند که ۲۹ نفر در این حوادث جان باخته و ۵۵ نفر هم مصدوم شدهاند.
موقوفهئی گفت: فرماندهی انتظامی استان کرمان با استفاده از تمامی توان و استعداد در سطح استان موفق شد طی یک هفته برخورد با خودروهای شوتی نزدیک به ۲۸۰۰ دستگاه خودرو توقیف کند. ۴۷۹ نفر قاچاقچی در این راستا دستگیر و حدود ۵۰۰۰ نفر اتباع خارجی دستگیر و ۴۲۴ هزار لیتر فرآوردههای نفتی قاچاق کشف شده است.
فرمانده انتظامی استان کرمان اظهار کرد: طرح امنیت و آرامش در برخورد با خرده فروشان مواد مخدر نیز در سه روز اجرا و ۲۵۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۳۸ قاچاقچی و ۸۵۴ نفر معتاد دستگیر شده است.
وی بیان کرد:در طرح اقتدار ۷ تعداد ۵۱۱ فقره سرقت عادی در شهرستان کرمان کشف شده، ۱۲۵ خرده فروش مواد مخدر دستگیر و ۷۰۷ دستگاه خودروی شوتی در این شهرستان توقیف شده است.
وی اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با دارندگان و قاچاقچیان سلاح، تعداد ۸۰۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری در استان کشف و ۱۵۹ نفر سارق، قاتل و افرادی که در نزاع مسلحانه دست داشتهاند، دستگیر شدند.