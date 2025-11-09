پخش زنده
داوران ایرانی با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، رقابتهای انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال پسران آسیا را قضاوت میکنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات گروه E انتخابی فوتبال جام ملتهای زیر ۱۷ سال پسران آسیا اول تا نهم آذر به میزبانی اردن در حالی برگزار میشود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ سیدحسین حسینی به عنوان داور و محمدعلی پورمتقی به عنوان کمک، بازیهای این گروه را قضاوت میکنند.
همچنین تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در گروه D به مصاف تیمهای چین تایپه، هند، فلسطین و لبنان میرود.