مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر گفت: دومین گروه از زائران عمره گزار از فرودگاه بینالمللی شهدای بوشهر با پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران عازم جده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عباس اسماعیلی افزود: ۲۵۵ زائر در قالب دو کاروان از استان بوشهر به سرزمین وحی اعزام شدند تا مناسک عمره خود را بجا آورند.
وی گفت: سفر زائران بهمدت حدود ۱۰ روز برنامهریزی شده و بازگشت آنان نیز از طریق فرودگاه بوشهر انجام خواهد شد.
اسماعیلی افزود: تمامی مراحل اعزام زائران با هماهنگی کامل میان اداره کل فرودگاههای استان بوشهر، سازمان حج و زیارت و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، با نظم، دقت و رعایت ضوابط اجرایی و امنیتی انجام شد.