به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: این طرح با هدف افزایش سطح فعالیت بدنی، بهبود سلامت روان، تقویت روحیه همدلی و گسترش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت ورزش برای بانوان در سراسر استان اجرا می‌شود.

معصومه پیردهقان افزود: طرح ملی عدالت ورزشی در روز‌های گذشته هم در مناطق جورقان، مریانج و کمیته امداد همدان برگزار شده و با استقبال گسترده بانوان همراه بوده است.

او تصریح کرد: در قالب این طرح، برنامه‌های آموزشی و ورزشی متنوعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و همکاری نهاد‌های اجتماعی برگزار می‌شود تا فرصت‌های برابر برای بانوان مناطق کم‌برخوردار فراهم شود.

معاون بانوان ورزش استان همدان با اشاره به اهمیت گسترش فعالیت بدنی در میان بانوان گفت: اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت جسمی و روانی زنان، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت پیوند‌های محلی ایفا کند.

معصومه پیردهقان افزود: طرح عدالت ورزشی طی هفته‌های آتی نیز در سایر نقاط استان همدان برگزار خواهد شد تا زمینه بهره‌مندی بانوان بیشتری از مزایای فعالیت‌های ورزشی فراهم شود.