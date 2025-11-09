در بازدید شبانه دادستان اردکان، دستور مهر و موم و اخطار به واحد‌های متخلف صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به‌منظور بررسی وضعیت زیست‌محیطی واحد‌های صنعتی در شهرک صنعتی اردکان، دادستان به‌همراه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و جمعی از کارشناسان این اداره از چند واحد صنعتی در ساعات شب بازدید کردند.

در این بازدید که با هدف پایش عملکرد زیست‌محیطی واحد‌های تولیدی و کنترل آلودگی هوا انجام شد، وضعیت فعالیت چندین کارخانه مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان گفت: در جریان این بررسی‌ها قسمت آلاینده دو واحد صنعتی به دستور دادستان تعطیل و به دو واحد دیگر اخطار کتبی داده شد.

سید جلال موسوی افزود: همچنین دستور مهر و موم بخش آلاینده یک واحد صنعتی آلوده و مسبوق به سابقه نیز صادر شد.