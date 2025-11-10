به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، گاز طبیعی رایج ترین منبع مورد استفاده برای گرم کردن خانه ها است و یک نوع استفاده امن از انرژی می باشد اما زمانی که مسائل امنیتی به درستی رعایت نشده باشند، ممکن است نتایج خطرناکی را به بار بیاورند.

نشت کربن مونوکسید

عملکرد اشتباه دستگاه گاز خانگی ممکن است عاملی برای نشت گاز کربن مونوکسید باشد. چیزی که کربن مونوکسید را خطرناک می کند، بی رنگ بودن، بی بو بودن و بدون مزه بودن آن است بنابراین زمانی که در خانه نشتی داشته باشد ، بسیار خطرناک است و فرد را مسموم می کند.

علائم مسموم شدن با گاز کربن مونوکسید

علائم مسموم شدن با گاز کربن مونوکسید شامل موارد زیر است:

سرگیجه

ضعف

سر درد

اختلال در جهت یابی

درد عضلانی

کوتاه شدن تنفس

تاری دید

هوشیار نبودن

حالت تهوع

هنگام نشت گاز کربن مونوکسید چه کار کنیم ؟

اگر به طور ناگهانی با نشت گاز کربن دی اکسید مواجه شدید ، هر چه سریع تر باید محل را ترک کنید و به هر کس که در منزل است اطلاع رسانی کنید و با آتش نشانی تماس بگیرید .

چگونه از مسمومیت کربن مونوکسید در منزل جلوگیری کنیم ؟

برای جلوگیری از مسمومیت تصادفی با کربن مونوکسید ، حتماً باید یک شناساگر کربن مونوکسید را در هر طبقه از خانه نصب کنید . این شناساگر شبیه به شناساگر دود سیگار عمل می کند . هر ماه باید آن را تست کنید و اگر تاریخ انقضا فرا رسید ، آن را عوض کنید.

نشت گاز خانگی

نشت گاز خانگی در منزل با نشت گاز کربن مونوکسید یکسان نیست. گاز خانگی ممکن است از یک دستگاه شکسته شده بیرون بریزد که بویی شبیه به بوی تخم مرغ گندیده دارد و در موارد طبیعی اتفاق نمی افتد . بلکه یک ماده شیمیایی در آن عملیات، به گاز اضافه می شود و خطر اصلی را ایجاد می کند.

هنگام نشت گاز خانگی چه کار کنیم ؟

نشت گاز خانگی خطر انفجار را به همراه دارد، بنابراین اگر به طور ناگهانی بوی گاز را در خانه احساس کردید، کارهای زیر را انجام دهید.

خونسردی خود را حفظ کنید

در صورت نشت گاز و استشمام بوی آن هیچگونه آتش کبریت،فندک و امثال آن را روشن نکنید و هرگز هیچ دستگاه الکتریکی یا کلید برق را لمس نکنید زیرا خطر انفجار را افزایش می دهد. برای روشنایی محل می توان از چراغ قوه استفاده کرد.چراغ قوه را در خارج از فضای آلوده به گاز روشن نمایید.

افراد خانواده را از محل آلوده به گاز خارج کنید.

فوراً شیر اصلی گاز را ببندید.

برق را از فیوز اصلی قطع کنید.

در و پنجره ها را باز کنید.

با تکان دادن حوله پنبه ای مرطوب به جریان خروج هوای آلوده به گاز تسریع نمایید.

تا مطمئن نشده اید که گاز کاملاً تخلیه شده به نفرات اجازه ورود به منزل ندهید.

در صورت بروز هر نوع آتش سوزی در ساختمان، فوراً شیر اصلی گاز ساختمان را ببندید تا جریان گاز به داخل ساختمان قطع گردد.

هر چه سریع تر با آتش نشانی تماس بگیرید و این کار را به افراد متخصص بسپارید.

راهکارهای امنیتی به هنگام نشت گاز خانگی

شیر گاز را ببندید

همه خانه ها یک منبع اصلی برای قطع شیر گاز دارند که در موارد اورژانسی باید خودتان بتوانید آن را ببندید تا جلوی خطر را بگیرید. پس حتما این روش را در منزل خود یاد بگیرید تا بتوانید هر موقع که خطر را احساس کردید ، این کار را انجام دهید و اگر نتوانستید حتماً با اداره گاز تماس بگیرید و مشکل خود را به آن ها توضیح دهید. مراقب باشید که روش صحیح انجام این کار را یاد بگیرید.

دریچه و منفذ دستگاه ها را بررسی کنید

اکثر دستگاه ها به سمت بیرون از منزل دریچه و منفذ دارند. باید حتما آن ها را بررسی کنید که نگرفته باشند تا احتمال آتش سوزی کاهش پیدا کند و از نصب صحیح آن ها آگاهی پیدا کنید. مراقب بوی بد گاز، چربی و روغن باشید.

چراغ ها را فراموش نکنید

بسیاری از این دستگاه ها دارای چراغ و یا شعله های کوچک هستند که می توانید با بررسی آن ها به اختلالات دستگاه پی ببرید. یکی از این چراغ ها یا شعله ها می توانند خرابی ها را نشان دهند و گاهی اوقات متوجه می شوید که گاز به خوبی از آن ها خارج نمی شود. پس سعی کنید در مورد آن ها آگاهی پیدا کنید تا جلوی خطر را بگیرید.

چگونه از دستگاه های گازی مراقبت کنیم ؟

اجاق گاز ها

اجاق گاز وسیله ای است که بیشتر از سایر وسایل منزل و در اکثر ساعات شبانه روز مورد استفاده قرار می گیرد و همه اعضای خانواده کم و بیش و در مواقع لزوم از اجاق گاز استفاده می نمایند.

اجاق گاز ها را باید در محل صحیح نگهداری کنید و و آن را تمیز نگه دارید.

به اجاق گاز توجه زیادی داشته باشید. اگر به طور منظم آن را بررسی کنید، احتمال آسیب بسیار کم است .

توصیه می شود بهتر است وسایل گاز سوزی که در یک محل بطور ثابت نصب می شوند بوسیله لوله فلزی به سیستم لوله کشی وصل گردند.

در اجاق گازهای بدون پیلوت(شمعک) ابتدا کبریت را روشن کنید وسپس شیر گاز را باز کنید و قبل از روشن کردن کبریت شیر اجاق گاز را باز نکنید زیرا انتشار گاز باعث انفجار و آتش سوزی می گردد.

اگردر اجاق گاز دارای پیلوت (شمعک) مشعل بعد از باز کردن شیر گاز روشن نشود فوراً شیر گاز را بندید و به بررسی و رفع علت بپردازید.

هنگام استفاده از اجاق گاز باید دقت شود که ظرف غذا سر نرود زیرا سر رفتن ظرف غذا و مانند آنها بر روی اجاق گاز ممکن است باعث خاموش شدن شعله گردد.

بعد از سر رفتن غذا و خاموش شدن شعله فوراً شیر گاز را ببندید و پس از خارج کردن گاز منتشر شده در فضای آشپزخانه ،اجاق گاز را تمیز و آماده روشن کردن مجدد نمایید.

دقت کنید مشعلهای اجاق گاز و ضمائم آن کاملاً تمیز و مرتب باشند تا گاز به راحتی و به اندازه کافی به مشعل برسد و با شعله آبی بسوزد.

وارد آوردن ضربه بوسیله دیگ و سایر ظروف سنگین بر روی اجاق گاز سبب سست شدن اتصالات و نشت گاز می شود.

اجاق گاز را در محل وزش جریان باد قرار ندهید زیرا باد باعث خاموش شدن شعله و پخش گاز و به دنبال آن آتش سوزی می شود.

آبگرم کن

مصرف اکسیژن آبگرمکن دیواری بالاست پس از نصب آبگرمکن دیواری در منازلی که زیر بنای آنها کمتر از 50 متر مربع می باشد خودداری کنید و از آبگرمکن زمینی استفاده کنید.

هر سال آبگرمکن را چک کنید . احتمال نشتی گاز از آبگرمکن وجود دارد.

با بررسی و برطرف کردن مشکلات کوچک ، خطرات از بین می روند و آبگرمکن شما بیشتر عمر می کند.

بخاری

همیشه اجازه بدهید هوای کافی برای سوختن به بخاری گاز سوز برسد ، وجود روزنه های زیر دربها برای این منظور مفید می باشند.

از تبدیل بخاری و سایر وسایلی که با سوختهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد به نوع گاز سوز جداً خودداری نمایید.

بخاری ، باید به دودکش مجزا و مجهز به کلاهک در پشت بام متصل باشد.

در مجاورت بخاری اشیاء قابل اشتعال قرار ندهید زیرا چنانچه در مطلب قبلی نمناک هم عنوان شد می تواند سبب وقوع آتش سوزی در منزل گردد.

بعد از جمع آوری بخاری انتهای شیر را با درپوش مسدود نمایید.

زمانی که سوخت بخاری ناقص بوده و یا با شعله آبی نمی سوزد نسبت به آن بی تفاوت نمانید و آن را فوراً از سرویس خارج کنید و جهت رفع عیب به تعمیرکاران متخصص اطلاع دهید.

شومینه

شومینه حتما باید توسط فرد متخصص نصب شود.

هر سال شومینه را بررسی کنید.

داخل منافذ و هواکش شومینه را با دقت تمیز کنید.

برای تمام این موارد بهتر است که از یک فرد متخصص کمک بگیرید تا بتواند سالیانه ، سالم بودن این دستگاه ها را تایید کند.

هشدارهای ایمنی مهم

معایب و نواقص جزئی دستگاههای گاز سوز را جدی بگیرید.

وسایل گاز سوز دارای لوله ثابت به سیستم لوله کشی گاز ساختمان را جابه جا نکنید.

برای تعمیر نواقص دستگاههای گاز سوز با نمایندگی فروش دستگاههای مزبور و یا تعمیرکاران مجرب تماس حاصل نمایید.

در مواقع عدم استفاده از وسایل گازسوز حتماً شیر مصرف آنرا ببندید.

دودکش وسایل گاز سوز در محل عبور از شیشه پنجره ها نباید مستقیماً با شیشه در تماس باشند.

وجود زانوی اضافی در مسیر دودکش موجب کندی حرکت محصولات احتراق شده و نهایتاً موجب پس زدگی و خفگی ساکنان منزل می گردد.

برای وصل کردن اجاق گاز و سایر وسایل گازسوز به سیستم لوله کشی گاز از شیلنگهای لاستیکی تقویت شده(فشار قوی) استفاده کنید.

طول شیلنگ گاز هرگز نباید حد اکثر از یک و نیم متر بیشتر باشد.

شیلنگ گاز هرگز نباید در معرض حرارت اجاق گاز و سایر وسایل گاز سوز قرار داشته باشند.

برای محکم کردن شیلنگهای گازی به لوله کشی گاز از بستهای فلزی استفاده شود.پیچاندن سیم یا هر چیز دیگری به جای بست،باعث بریده شدن یا جدا شدن شیلنگ می شود.

بعد از وصل نمودن وسیله گاز سوز به سیستم لوله کشی گاز و قبل از شروع به استفاده از وسیله گاز سوز حتماً می بایستی آزمایش نشت گاز را انجام دهید.با استفاده از کف صابون اطمینان حاصل نمایید که گاز از محل اتصال و یا از بدنه خود شیلنگ به بیرون نشت نمی کند.

لوله فلزی لوله کشی گاز در منزل باید هر چند وقت یکبار بازدید گردند.

چنانچه قصد توسعه لوله کشی داخلی و اضافه نمودن وسایل گاز سوز را دارید حتماً این موضوع را با شرکت ملی گاز در میان بگذارید.

در صورتیکه قصد تخریب منزل و نوسازی دارید حتماً به شرکت ملی گاز اطلاع دهید.

از اتصال دو یا چند وسیله گاز سوز به یک شیر مصرف خود داری نمایید.

هنگامیکه قصد دارید شیر اصلی گاز(بعد از کنتور) را باز کنید اطمینان حاصل نماییـد که کـلــیه شـیرهای مصـرفوســایل گازســوز بسته است.

چنانچه برای مدت طولانی قصد استفاده از وسیله گاز سوزی را نداشته باشید حتماً شیر مصرف آنرا بسته نگه دارید.