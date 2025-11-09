پخش زنده
نشست مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی چالشهای تالابهای کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای ایران، و با توجه به ضرورت تأمین آب مورد نیاز تالابها، نشست مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
این نشست با حضور احمدرضا لاهیجان زاده معاون دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، معاون آب و آبفای وزارت نیرو و جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد دو دستگاه برگزار شد. در این جلسه، موضوعات و چالشهای مرتبط با تالابهای کشور از جمله تالابهای میانکاله و خلیج گرگان، دریاچه ارومیه و سایر تالابهای مهم مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست، راهکارهای اجرایی شدن ماده (۳۸) قانون برنامه هفتم توسعه و نحوه برگزاری منظم جلسات کارگروه مشترک آب و محیط زیست بررسی شد. همچنین در خصوص نحوه مدیریت منابع آبی در سال آبی جدید در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، پیگیری مصوبات ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابها، طرح انتقال آب دریا به خلیج گرگان و تالاب میانکاله، اجرای بند (ب) ماده (۳۸) قانون برنامه هفتم و سایر موضوعات مرتبط تصمیمگیری و توافقاتی میان طرفین حاصل شد.