به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در پی جنگ دوازده‌ روزه عیله جمهوری اسلامی ایران، نمایشگاهی ویژه از مجموعه‌ای از عکس‌های مستند این جنگ با همکاری اداره کل همکاری‌ها و تنظیم‌گری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مسجد آبی مانیل برگزار شد.

هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه، بازتاب ابعاد انسانی و ویرانی‌های حاصل از این درگیری و افزایش سطح آگاهی عمومی نمازگزاران و سایر بازدیدکنندگان نسبت به واقعیت‌های میدانی جنگ و آثار آن بر زندگی مردم بود.

در این نمایشگاه، مجموعه‌ای تأثیرگذار از تصاویر مستند به نمایش درآمد که روایت‌گر صحنه‌هایی از ویرانی، رنج، شهادت و مقاومت بودند.

عکس‌ها با هنرمندی خاص، واقعیت‌های تلخ جنگ را به تصویر کشیده و لحظاتی از شهادت نوزادان، زنان و کودکان را به نمایش گذاشتند.

همچنین، حملات مستقیم به مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در قاب‌های این نمایشگاه به چشم می‌خورد؛ صحنه‌هایی که مخاطب را به تأمل واداشته و عمق فجایع انسانی این نبرد نابرابر را بازتاب می‌داد.

این روایت‌های تصویری، تجلی عینی خشونت، ویرانی و بهای انسانی جنگ دوازده‌روزه بودند؛ تصاویری که توانستند مخاطبان را با واقعیت‌های میدانی این درگیری آشنا سازند و حسی عمیق از همدلی و اندوه را در آنان برانگیزند.

نمایشگاه مذکور با استقبال گرم و صمیمانه نمازگزاران و بازدیدکنندگان همراه شد. حضور پرشور علاقه‌مندان، توجه عمیق آنان به آثار ارائه‌شده و نیز ثبت لحظات بازدید توسط بسیاری از مخاطبان، نشان‌دهنده تأثیر عاطفی، فرهنگی و اجتماعی این رویداد فرهنگی بود.

حاضران با دقت و علاقه فراوان به تماشای آثار پرداختند و بسیاری از آنان از نمایشگاه عکس گرفته و لحظات حضور خود را ثبت کردند. استقبال گسترده و بازتاب‌های مثبت حاضران، گواهی بر موفقیت نمایشگاه در انتقال پیام انسانی و مقاومت ملت ایران بود.

نمادگرایی و فضای نمایشگاه: فضای نمایشگاه، علی‌رغم حزن نهفته در محتوای آثار، سرشار از حس همدلی، احترام و تجلیل از مقاومت مردم بود. این فضای خاص، اثری ماندگار و عمیق در ذهن بازدیدکنندگان برجای گذاشت و بر اهمیت روایت هنری از حقیقت‌های جنگ و ایستادگی مردم ایران تأکید داشت.

در مجموع، نمایشگاه عکس برگزار شده در مسجد آبی، به‌عنوان مستندی بصری و تأثیرگذار از پیامدهای جنگ دوازده‌روزه، ترکیبی هنرمندانه از روایت تصویری، بیان هنری و تأمل انسانی را به نمایش گذاشت.