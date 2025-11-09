پخش زنده
نمایشگاهی از عکسهای مستند دفاع مقدس دوازده روزه در مسجد آبی مانیل برپا شد. این رویداد با همکاری اداره کل همکاریها و تنظیمگری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در پی جنگ دوازده روزه عیله جمهوری اسلامی ایران، نمایشگاهی ویژه از مجموعهای از عکسهای مستند این جنگ با همکاری اداره کل همکاریها و تنظیمگری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مسجد آبی مانیل برگزار شد.
هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه، بازتاب ابعاد انسانی و ویرانیهای حاصل از این درگیری و افزایش سطح آگاهی عمومی نمازگزاران و سایر بازدیدکنندگان نسبت به واقعیتهای میدانی جنگ و آثار آن بر زندگی مردم بود.
در این نمایشگاه، مجموعهای تأثیرگذار از تصاویر مستند به نمایش درآمد که روایتگر صحنههایی از ویرانی، رنج، شهادت و مقاومت بودند.
عکسها با هنرمندی خاص، واقعیتهای تلخ جنگ را به تصویر کشیده و لحظاتی از شهادت نوزادان، زنان و کودکان را به نمایش گذاشتند.
همچنین، حملات مستقیم به مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستانها و مراکز رسانهای جمهوری اسلامی ایران در قابهای این نمایشگاه به چشم میخورد؛ صحنههایی که مخاطب را به تأمل واداشته و عمق فجایع انسانی این نبرد نابرابر را بازتاب میداد.
این روایتهای تصویری، تجلی عینی خشونت، ویرانی و بهای انسانی جنگ دوازدهروزه بودند؛ تصاویری که توانستند مخاطبان را با واقعیتهای میدانی این درگیری آشنا سازند و حسی عمیق از همدلی و اندوه را در آنان برانگیزند.
نمایشگاه مذکور با استقبال گرم و صمیمانه نمازگزاران و بازدیدکنندگان همراه شد. حضور پرشور علاقهمندان، توجه عمیق آنان به آثار ارائهشده و نیز ثبت لحظات بازدید توسط بسیاری از مخاطبان، نشاندهنده تأثیر عاطفی، فرهنگی و اجتماعی این رویداد فرهنگی بود.
حاضران با دقت و علاقه فراوان به تماشای آثار پرداختند و بسیاری از آنان از نمایشگاه عکس گرفته و لحظات حضور خود را ثبت کردند. استقبال گسترده و بازتابهای مثبت حاضران، گواهی بر موفقیت نمایشگاه در انتقال پیام انسانی و مقاومت ملت ایران بود.
نمادگرایی و فضای نمایشگاه: فضای نمایشگاه، علیرغم حزن نهفته در محتوای آثار، سرشار از حس همدلی، احترام و تجلیل از مقاومت مردم بود. این فضای خاص، اثری ماندگار و عمیق در ذهن بازدیدکنندگان برجای گذاشت و بر اهمیت روایت هنری از حقیقتهای جنگ و ایستادگی مردم ایران تأکید داشت.
در مجموع، نمایشگاه عکس برگزار شده در مسجد آبی، بهعنوان مستندی بصری و تأثیرگذار از پیامدهای جنگ دوازدهروزه، ترکیبی هنرمندانه از روایت تصویری، بیان هنری و تأمل انسانی را به نمایش گذاشت.