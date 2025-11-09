به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر عبدالله محمدی فیروزجایی مدیرکل انتقال خون مازندران با اعلام کاهش میزان اهدای خون در تمامی گروه‌های خونی در استان، از مردم خواست برای کمک به بیماران نیازمند به پایگاه‌های اهدای خون مراجعه کنند.

وی با اشاره به افزایش درخواست‌های مراکز درمانی گفت: مازندران روزانه به ۶۰۰ واحد خون نیاز دارد و برای رفع کامل نیاز بیماران، استمرار حضور هم‌استانی‌ها به‌ویژه جوانان و بانوان در پایگاه‌های اهدای خون ضروری است.

مدیرکل انتقال خون مازندران تأکید کرد: خون یک ماده حیاتی و ارزشمند است که هیچ جایگزین مصنوعی ندارد و انسان تنها منبع تأمین این مایع حیات‌بخش است.

وی از عموم مردم در گروه سنی ۱۸ تا ۶۵ سال که از سلامت عمومی برخوردارند، دعوت کرد: با اهدای یک واحد خون، جان سه نفر را نجات دهند.

محمدی فیروزجایی همچنین با توجه به مصرف بالای خون و فرآورده های خون در استان مازندران به دلیل وجود تعداد قابل توجه بیماران خاص از جمله ۲۵۰۰ بیمار تالاسمی (که ۴۰ درصد خون های اهدایی به مصرف این بیماران می رسد)، جمعیت سالمند، وجود ۴۷ مرکز درمانی، گردشگر پذیری، اهمیت اهدای خون را در استان دوچندان برشمرد.