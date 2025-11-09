به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کادرفنی تیم فوتبال امید، اسماعیل قلی زاده بازیکن استقلال تهران را برای حضور در مسابقات قرقیزستان دعوت کرد تا جانشین عرفان جمشیدی بازیکن پیکان شود که به دلیل مصدومیت نمی‌تواند در این اردو حضور داشته باشد.

مسابقات قرقیزستان با شرکت ایران، روسیه، بحرین و میزبان برگزار می‌شود.

تاریخ بازی‌های شاگردان امید روانخواه به شرح زیر است:

۲۱ آبان با روسیه ساعت ۱۵ به وقت محلی

۲۴ آبان با قرقیزستان ساعت ۱۹ به وقت محلی

۲۷ آبان با بحرین ساعت ۱۵ به وقت محلی