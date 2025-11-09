به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نخستین مرکز تخصصی آموزش هوش مصنوعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ با هدف شتاب دهی به کسب وکار‌های فناورانه، توسعه آموزش و پژوهش و حمایت از ایده‌های نو در حوزه فناوری‌های هوشمند افتتاح شد.

دکتر عزیزیان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ در این مراسم گفت:هدف از راه اندازی این مرکز ایفای نقش به عنوان یک شتاب دهنده در زمینه آموزش، پژوهش و توسعه کسب وکار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی است.

به گفته وی یکی از ماموریت‌های اصلی این مرکز، حمایت از ایده‌های خلاقانه و تبدیل آن‌ها به محصولات کاربردی در حوزه‌های مختلف از جمله علوم فناوری، علوم پایه، معدن، صنعت و کشاورزی است تا با بهره گیری از هوش مصنوعی، شاهد ارتقای بهره وری و افزایش راندمان در این بخش‌ها باشیم .

او همچنین گفت: شرایط سنی برای افراد متقاضی آزاد و دوره آموزشی بصورت رایگان برگزار خواهد شد.