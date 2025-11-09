دبیر کل نهاد کتابخانه‌های کشور گفت: گسترش فعالیت‌های کتابخانه‌ای با رویکرد ارتقای تنوع، ارتقای دسترسی و رسیدگی به امور کاربران، از جمله برنامه‌هایی است که در هفته کتاب دنبال می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خانم آزاده نظربلند در نشست خبری هفته کتاب افزود: ما در نهاد کتابخانه‌ها تلاش می‌کنیم تا فضا‌های فیزیکی را بازطراحی کنیم و مفهوم کتابخانه‌های عمومی را تغییر دهیم.

وی در خصوص آمار‌های جدید تعداد کتابخانه‌ها افزود: براساس آمار، نهاد کتابخانه‌ها در حال حاضر ۴۲۲۹ نقطه خدمت در سراسر ایران دارد که از این تعداد، ۲۷۴۱ کتابخانه عمومی پیشخوان در شهر‌ها، ۸۰۰ کتابخانه عمومی در روستا، ۵۰۰ نقطه خدمت توسط کتابخانه سیار و ۱۸۸ سالن مطالعه فعال هستند.

خانم نظربلند در خصوص اعضای فعال کتابخانه‌ها گفت: ما در حال حاضر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عضو فعال در کتابخانه‌ها داریم که در خط مقدم توسعه و ترویج کتابخانه‌ها هستند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: یکی از برنامه‌های نهاد کتابخانه‌ها هم این است که از گروه‌های خاص مانند نابینایان، ناشنوایان و سالمندان حمایت می‌کنیم و خدمات ویژه برای این گروه‌ها ارائه می‌دهیم.

وی با اشاره به ارتقای کتابداران در ده ماهه گذشته گفت: ما در ماه‌های گذشته ۱۰۰ کتابدار را تربیت کرده‌ایم و حتی دوره‌های کتابداری ویژه نوجوانان برای آنها فراهم کرده‌ایم.

خانم نظربلند افزود: یکی از این برنامه‌ها هم این است که مدرسه منطقه‌ای طراحی خدمت را برای آن‌ها فراهم کرده‌ایم و آموزش‌هایی برخط تدارک دیده‌ایم.

دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزود: آموزش کتابداران می‌تواند منجر به تربیت مربیان شود و به ارتقای تعاملات بین استانی در راستای بررسی و کمک به رفع مشکلات کتابداران در نهاد کمک کند.

وی گفت: در ده ماهه گذشته ۲۴ باب کتابخانه جدید در سطح کشور به تعداد کتابخانه‌ها اضافه شده است و سرانه کتابخانه هم نه دهم افزایش پیدا کرده است.

خانم نظر بلند افزود: یکی از برنامه‌های آینده ما این است که تعداد کتابخانه‌ها را در سطح استان افزایش دهیم و تا الان هم پنج کتابخانه آماده بهره برداری در فهرست قرار دارند.

دبیر کل نهاد کتابخانه‌ها گفت: بیشترین نقاط خدمت ما در حوزه کتابخانه‌های سیار است و بیشترین کتابخانه‌های سیار نیز در یزد قرار دارند.

وی افزود: ما در هشت ماه اخیر موفق شده‌ایم بیش از یک میلیون نسخه کتاب برای کتابخانه‌ها خریداری کنیم یا از طریق جذب خیران کتاب‌های مناسب را تامین کنیم.

دبیر کل نهاد کتابخانه‌ها از ده ماه گذشته، ضمن بازدید از کتابخانه‌های استانی، مسائل اداری کتابداران و امور کارکنان و تامین منابع کتابخانه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است.