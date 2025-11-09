به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به مناسبت ۱۸ آبان سالروز تشکیل نهاد شورا‌های حل اختلاف، آیین نواختن زنگ صبر با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی در مدرسه دخترانه نور شهرستان بندرعباس برگزار شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این مراسم با اشاره به مناسبت هجدهم آبان، سالروز تشکیل شورا‌های حل اختلاف، خطاب به دانش آموزان، معلمان، کادر آموزشی و اولیای مدرسه نور بندرعباس، اظهار کرد: در ساختار قضایی کشور در کنار محاکم، نهادی به نام شورای حل اختلاف با هدف ایجاد صلح و سازش در دعاوی ایجاد شده است که هم اکنون ۲۳ سال از آغاز فعالیت آن می‌گذرد و در این مدت آثار و برکات فراوانی را به همراه داشته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در طول تاریخ عدلیه در ایران، نهادهایی، چون خانه انصاف و اتاق‌های داوری وجود داشته‌اند که تقریباً در موارد مشابه با شورا‌های حل اختلاف صلاحیت رسیدگی داشته‌اند و در سایر کشور‌ها نیز نهاد‌های مشابهی مانند نهاد‌های دادرسی ترمیمی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه شورا‌های حل اختلاف در دوران فعالیت خود دارای فراز و نشیب‌هایی نیز بوده‌اند، گفت: شورا‌های حل اختلاف پیش از این و در یک برهه زمانی حکم نیز صادر می‌کردند، اما در حال حاضر فقط در کنار دادگاه‌های صلح وظیفه ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی را برعهده دارند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: بر اساس قانون در کنار شورای حل اختلاف " ستاد ملی صبر " پیش بینی شده است که دبیرخانه آن در قوه قضاییه مستقر است و نمایندگانی از دولت و سایر نهاد‌های حاکمیتی نیز در این ستاد عضویت دارند که در کنار شورا‌های حل اختلاف به منظور ایجاد مصالحه و اصلاح ذات البین در پرونده‌های قضایی تلاش می‌کنند.

قهرمانی گفت: ترویج فرهنگ صلح و سازش در جوامع مختلف از کارکرد‌های پیشگیرانه و کاهش آسیب پس از حدوث مرافعه و دعوا برخوردار است و بر این اساس موضوع صلح و سازش در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به صورت ویژه از سوی مقنن مورد توجه قرار گرفته است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تمرین، ممارست و افزایش آگاهی و دانش افراد به ویژه دانش آموزان با هدف جلوگیری از حدوث دعوا و اختلاف و مرافعه تأکید کرد و افزود: دعوت به آرامش یکی از موارد حائز اهمیت در جلوگیری از بروز اختلافات است که ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تبریک موفقیت دانش آموزان مدرسه دخترانه نور بندرعباس در کنکور سراسری برای دانش آموزان، مسئولین، معلمان و کادر آموزشی این مدرسه، آرزوی توفیق و سربلندی کرد.