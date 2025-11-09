به مناسبت هفته خراسان جنوبی، یاد و نام دو شهر مستعد در بخش کشاورزی، «خراسان جنوبی» و «همدان»، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یکی از حلقه‌های اشتراک کبودراهنگ و خراسان جنوبی کشت زعفران است.

برداشت طلا سرخ از مزرعه‌های زعفران شهرستان کبودراهنگ آغاز شده و پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۴۰۰ کیلوگرم طلا سرخ برداشت شود.

کشاورزان شهرستان کبودراهنگ پیازچه زعفران را از خراسان جنوبی تهیه می‌کنند و بخشی از زعفران برداشتی از طریق این استان بفروش می‌رسد.

علی سرخوش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: در شهرستان کبودراهنگ ۵۵ هکتار زعفران کشت شده و میانگین برداشت زعفران خشک از هر هکتار ۴ تا ۶ کیلوگرم است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان هم گفت: آب و هوای مناسب استان همدان همچون خراسان جنوبی زمینه کشت زعفران را مهیا کرده است.

رضا بهراملو افزود: از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ میزان کشت زعفران ۲۲ برابر بیشتر شده و از ۲۲ هکتار به ۳۸۴ افزایش یافته است و تولید هم ۳۹ برابر شده است.

