دادگستری کل استان مازندران با کسب رتبه اول کشوری در حوزه صلح و سازش، از سوی رئیس قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادگستری کل مازندران با دستیابی به صلح و سازش در هزاران پرونده قضایی، رتبه اول کشوری در حوزه حل اختلاف را کسب کرد و از سوی رئیس قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفت.
عباس پوریانی در دیدار رئیس قوه قضاییه با مسئولان و دستاندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تأسیس شورای حل اختلاف، اعلام کرد: در شعب شوراهای حل اختلاف مازندران، در ۲ هزار و ۴۸۰ فقره از پروندههای مهم شامل نزاع دستهجمعی، نقص عضو، قتل و دعاوی حقوقی، به صلح و سازش دست یافتهایم.
گفتنی است در متن تقدیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خطاب به "عباس پوریانی" آمده است:
الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف که از سوی مرکز حل اختلاف طراحی و اجرا شده است، الگویی ارزشمند در مسیر تحول و تعالی قوه قضاییه می باشد. اکنون که چهارمین دوره ارزیابی تعالی بر اساس این الگو برای سال ۱۴۰۳ در سطح دادگستری های سراسر برگزار گردیده است و دادگستری استان مازندران موفق به کسب امتیاز لازم برای اخذ تقدیرنامه چهار ستاره و رتبه یک در این دوره گردید، بر خود لازم می دانم که از اهتمام جناب عالی و همکاران به تعالی حل اختلاف ارج نهاده، از خداوند سبحان توفیق روزافزون شما را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حل مشکلات مردم مسئلت می نمایم.