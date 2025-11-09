دادگستری کل استان مازندران با کسب رتبه اول کشوری در حوزه صلح و سازش، از سوی رئیس قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادگستری کل مازندران با دستیابی به صلح و سازش در هزاران پرونده قضایی، رتبه اول کشوری در حوزه حل اختلاف را کسب کرد و از سوی رئیس قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفت.

عباس پوریانی در دیدار رئیس قوه قضاییه با مسئولان و دست‌اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تأسیس شورای حل اختلاف، اعلام کرد: در شعب شوراهای حل اختلاف مازندران، در ۲ هزار و ۴۸۰ فقره از پرونده‌های مهم شامل نزاع دسته‌جمعی، نقص عضو، قتل و دعاوی حقوقی، به صلح و سازش دست یافته‌ایم.

وی با اشاره به آمارهای استان افزود: ۹۲ درصد از پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف استان به صورت الکترونیکی و بدون کاغذ رسیدگی می‌شوند و از مجموع ۷۸ هزار پرونده حقوقی، بیش از ۲۵ هزار مورد به مصالحه منجر شده است.

گفتنی است در متن تقدیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خطاب به "عباس پوریانی" آمده است:

الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف که از سوی مرکز حل اختلاف طراحی و اجرا شده است، الگویی ارزشمند در مسیر تحول و تعالی قوه قضاییه می باشد. اکنون که چهارمین دوره ارزیابی تعالی بر اساس این الگو برای سال ۱۴۰۳ در سطح دادگستری های سراسر برگزار گردیده است و دادگستری استان مازندران موفق به کسب امتیاز لازم برای اخذ تقدیرنامه چهار ستاره و رتبه یک در این دوره گردید، بر خود لازم می دانم که از اهتمام جناب عالی و همکاران به تعالی حل اختلاف ارج نهاده، از خداوند سبحان توفیق روزافزون شما را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حل مشکلات مردم مسئلت می نمایم.