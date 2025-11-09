۹۰ هزار بیمار دیابتی در البرز تحت مراقبت هستند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: بیش از ۹۰ هزار بیمار دیابتی تحت مراقبت و کنترل مراکز بهداشتی استان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، صیادی با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی بهداشت دیابت در مراحل زندگی و شعار فدراسیون بینالمللی دیابت که دیابت و محیط کار است گفت: دیابت بیماری است که در تمام مراحل زندگی، از کودکی تا سالمندی، حضور دارد و بر سلامت جسم، روان و بهرهوری فرد اثر میگذارد. آگاهی، تحرک بدنی، تغذیه سالم و حمایت محیط کار نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت این بیماری دارند.
وی ادامه داد: حدود هفت نفر از هر ده مبتلا به دیابت در سنین کار و فعالیت قرار دارند، بنابراین محیط کار باید حامی سلامت کارکنان باشد، نه مانع آن. توجه به سلامت شغلی، غربالگری منظم، آموزش تغذیه و ایجاد فرصتهای ورزشی در محیط کار از مهمترین راهکارهای کنترل دیابت است.
وی همچنین اعلام کرد: پیشگیری و غربالگری قند خون در تمام مراکز بهداشتی استان به صورت رایگان انجام میشود.
دکتر صیادی افزود: در سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار نفر در پایگاهها و خانههای بهداشت استان غربالگری شدند که بیش از ۲۴ هزار نفر مبتلا به دیابت شناسایی شدند. هماکنون بیش از ۹۰ هزار بیمار دیابتی تحت مراقبت و کنترل مراکز بهداشتی استان هستند
وی گفت: داشتن فعالیت بدنی روزانه، تغذیه متعادل، حفظ وزن مناسب، خواب کافی و انجام آزمایشهای منظم قند خون میتواند از بروز یا پیشرفت دیابت جلوگیری کند.