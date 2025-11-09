به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر عیسی صفوی با تاکید بر تهدید کننده‌های اجتماعی و اقتصادی سلامت بیان کرد: در صورت عدم رعایت و مدیریت دکل‌های اپراتور‌های تلفن‌های همراه و استفاده غیر استاندارد از موبایل چشم، قلب، سیستم ایمنی و سلول‌های خونی در تیررس آسیب این امواج قرار دارند.

وی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی در کنار سازمان انرژی اتمی متولی رصد مستمر دکل‌های اپراتور‌های موبایل و امواج حاصل از آن می‌باشد.

دکتر صفوی بیان کرد: امواج ساطع شده از آنتن‌های تلفن همراه خیلی زیاد نیست و طول موج آنها در محدوده ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاهرتز است. ضمن اینکه امواج این آنتن‌ها از نوع امواج غیر یونیزه است، با این حال قرار گرفتن در معرض اشعه کوتاه خطرناک است.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: در فاصله ۵ تا ۸ متری روبروی آنتن و نه دکل، انرژی ساطع شده قابل توجه نیست و از آنجا که این امواج به صورت مستقیم تابش دارند؛ بنابراین پشت؛ بالا و پایین امواج خطری ندارد. ارتفاع دکل برای نصب آنتن باید حداقل ۱۵ متر باشد؛ اما کارشناسان فاصله حدود ۵۰ متری از دکل آنتن در سطح زمین را فاصله ایمن به شمار می‌آورند.

دکتر صفوی گفت: سنجش چگالی انرژی ساطع شده باید بین یک تا ۱۰ میلی وات باشد و اگر میزان آن بیش از ۱۰ میلی وات باشد خطرناک است.