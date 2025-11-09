پخش زنده
رئیس پلیس شهرستان بوکان از دستگیری فردی در ارتباط با نزاع، درگیری و اخلال در آرامش عمومی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ موسی بهاری گفت : با هدف ارتقای آرامش عمومی و مقابله با تحرکات مجرمانه مخلان امنیت و در پی دریافت گزارشهای مردمی علیه یکی از اراذل و اوباش سابقه دار به اتهام نزاع و درگیری و قدرت نمایی با قمه و مزاحمت برای شهروندان، دستگیری متهم در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی بوکان افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان با هماهنگی مقام قضایی و طی یک عملیات، متهم را در سطح شهر شناسایی و دستگیر نمودند که پس از تکمیل تحقیقات، به همراه پروندههای مرتبط به مرجع قضایی معرفی گردید.
بهاری هشدار داد:امنیت و آرامش شهروندان عزیز خط قرمز پلیس است و برخورد با اراذل و اوباش، قاطعانه و با جدیت تمام و بدون وقفه در دستور کار میباشد و پلیس در این خصوص با کسی مماشات ندارد.