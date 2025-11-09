کار ساخت و تکمیل یادمان شهید خوشنام دفاع مقدس در پادگان آموزشی شهید یونسی برنجستانک شیرگاه به مراحل آخر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یادمان شهید خوشنام دفاع مقدس در پادگان آموزشی شهید یونسی شیرگاه در آستانه ایام فاطمیه دوم تکمیل شد و پیکر این شهید بزرگوار به زودی در این مکان تشییع و تدفین خواهد شد.

سردار عبدالله صالحی با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل این پروژه گفت: به جهت نزدیکی ایام تشییع و تدفین شهید خوشنام، ضرورت دانستیم تا با حمایت و همت بیشتر کار ساخت و تکمیل یادمان این شهید عزیز را پیگیری کنیم.

وی افزود: ساخت یادمان شهدای خوشنام در پادگان آموزشی علاوه بر ایجاد انگیزه در ادامه راه دفاع از ارزش‌ها و مقاومت اسلامی، وظایف ما را در مسیر الی الله سنگین‌تر می‌کند.

در این بازدید حجت‌الاسلام ابوذر خدادادی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا به همراه هیئت همراه، از روند تکمیل پروژه بازدید به عمل آوردند.

بر اساس این گزارش، به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، پیکر مطهر شهید خوشنام از دوران دفاع مقدس در شهر شیرگاه تشییع و سپس برای تدفین وارد پادگان آموزشی خواهد شد.

سردار صالحی ابراز امیدواری کرد با تکمیل این جایگاه، یادمان شهید به زیارتگاه مومنان و دلدادگان راه شهدا تبدیل شود.