پخش زنده دیدارهای فوتبال رایو وایه کانو و رئال مادرید ، فوتبال رم و اودینزه ، منچستر سیتی و لیورپول و سلتاویگو- بارسلونا از قاب سیما تقدیم علاقه مندان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته دوازدهم لیگ لالیگا، امشب از ساعت ۱۸:۴۵، تقابل دو تیم رایو وایه کانو و رئال مادرید را به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.
برنامه «لذت فوتبال» شبکه ورزش در جریان برگزاری بازیهای هفته دوازدهم لیگ لالیگا اسپانیا فصل ۲۶_۲۰۲۶، امشب از ساعت ۱۸:۴۵ جدال دو تیم رئال مادرید و رایو وایه کانو را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
از آخرین برد تیم رایو وایه کانو مقابل رئال مادرید بیش از ۳ سال گذشته است.
رئال مادرید در ۱۰ بازی اخیر خود، در هیچ مسابقهای نباخته است
پخش مستقیم فوتبال رم و اودینزه
شبکه ورزش فوتبال آاس رم مقابل اودینزه در هفته یازدهم سری آ ایتالیا فصل ۲۶_۲۰۲۵ را امشب از ساعت ۲۰:۳۰ به صورت زنده پوشش خواهد داد.
لیگ سری آ ایتالیا با دیدار جذاب هفته یازدهم بین آاس رم و اودینزه فصل ۲۶_۲۰۲۵ امشب یکشنبه ۱۸ آبان از ساعت ۲۰:۳۰ در قالب برنامه زنده «لذت فوتبال» با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش میشود و برای علاقهمندان فوتبال فرصتی استثنایی برای مشاهده یک تقابل هیجان انگیز محسوب میشود.
رم با ۲۱ امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد و برای نزدیک شدن به صدر جدول به پیروزی نیاز دارد، در حالی که اودینزه با ۱۵ امتیاز و رتبه نهم به دنبال حفظ روند مثبت خود است.
رقابت منچستر سیتی و لیورپول
دو تیم منچستر سیتی و لیورپول امشب با هم مسابقه میدهند که شبکه سه به صورت زنده این بازی را پوشش میدهد.
دو تیم منچسترسیتی و لیورپول ازهفته یازده لیگ برتر انگلیس به مصاف هم میروند که برنامه «گزارش ورزشی» طبق روال همیشگی این مسابقه را زنده پخش میکند.
بازی ساعت ۲۰:۰۰ در ورزشگاه اتحاد شهر منچستر برگزار میشود.
محمدرضا احمدی این مسابقه را گزارش خواهد کرد.
علاقمندان به فوتبال میتوانند این بازی را از شبکه سه تماشا کنند.
دیدار سلتاویگو- بارسلونا
یکشنبه ۱۸ ابان دو تیم اسپانیایی سلتاویگو و بارسلونا با هم به رقابت میپردازند که شبکه سه این بازی را به صورت زنده پخش میکند.
از هفته دوازدهم رقابتهای لالیگا امشب گروه ورزش بازی بین تیمهای سلتاویگو و بارسلونا را برای پخش انتخاب کرده است که برنامه «گزارش ورزشی» این بازی را زنده پوشش میدهد.
ساعت ۲۳:۳۰ دو تیم درورزشگاه بالایدوس شهر ویگو اسپانیا با هم دیدار میکنند.
گزارشگری این بازی به عهده مجید عابدی است.
علاقمندان به فوتبال لالیگا میتوانند این بازی را از شبکه سه مشاهده کنند