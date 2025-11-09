پخش زنده
فرمانده انتظامی سلسله گفت:بیش از ۱۰هزار انواع قرص مخدر از یک سوداگر مرگ در این شهرستان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان:سرهنگ محمد بوستان افروز گفت::در پی اشراف اطلاعاتی پليس مبنی بر فعاليت فردی در زمينه ی توزيع انواع قرصهاي مخدر و غيرمجاز، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی سلسله افزود:مأموران پليس فرد مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از مخفيگاهش ۱۰ هزار و ۲۰۰ عدد انواع قرص های مخدر و غيرمجاز کشف و ضبط کردند.
وی با اشاره به دستگيری يک سوداگر مرگ در اين زمينه از شهروندان خواست در صورت مشاهده ی هرگونه فعاليت غيرقانونی توزيع قرص های غير مجاز، مراتب را از طريق تلفن ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.