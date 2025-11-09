پخش زنده
امروز: -
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، از ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم بر پایه واقعیتهای موجود خبر داد و گفت: هدف از این اصلاح، تسهیل فرآیندهای قانونی و تقویت عدالت در تخصیص زمین به ویژه به گروه های کم درآمد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، غلامرضا کاظمیان دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در نشست خبری ضمن گرامیداشت روز شهرسازی، مهمترین اقدامات معاونت شهرسازی و معماری را تشریح کرد.
وی از افزایش ۴۷ هزار هکتاری ظرفیت سکونتگاهی کشور در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: این میزان افزایش نشاندهنده نگاه حمایتی دولت در حوزه تأمین زمین و توسعه شهری است.
کاظمیان تصریح کرد: شورایعالی شهرسازی و معماری نهتنها با تأمین زمین مخالفتی ندارد، بلکه بر انجام آن در چارچوب قانون و بر اساس نیاز واقعی شهرها تأکید دارد.
وی از ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: این اصلاحیه متناسب با شرایط و واقعیتهای موجود کشور تدوین شده است.
دبیر شورایعالی شهرسازی هدف از این اصلاح را تسهیل فرآیندهای قانونی و تقویت عدالت در تخصیص زمین عنوان کرد.
او افزود: زمین باید به اندازه کافی و در مکانهای مناسب برای قشرهای مختلف بهویژه گروههای کمدرآمد فراهم شود.
کاظمیان بر هماهنگی بیشتر میان نهادهای مرتبط با حوزه زمین و مسکن تأکید کرد.
وی در پایان ازادامه اجرای برنامههای اصلاحی در حوزه شهرسازی و معماری در چارچوب سیاستهای دولت چهاردهم خبر داد.