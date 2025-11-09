به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این کتاب به نویسندگی «حسن سجادی پور» روایتی مستند از زندگی سردار شهید «شکری‌پور»، فرمانده گردان ۱۵۴ حضرت علی‌اکبر (ع) است که به شیوه روایت اول شخص و از زبان خود شهید نقل نوشته شده است.

نویسنده به جزئیات زندگی روزمره، تربیت خانوادگی، و تأثیرات محیطی که شخصیت شهید در آن پرورش یافته می‌پردازد که نحوه این پردازش بسیار بکر و جذاب است.

در پایان مراسم از همسر و دختر شهید شکری پور و همچنین حسن سجادی پور نویسنده کتاب «می‌روم تا مجنون بماند» با اهدا هدایایی تجلیل شد.