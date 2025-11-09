

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این رکورد جوجه‌ریزی مرغ گوشتی در شرایطی رقم خورد که چالش‌های جدی همچون جنگ ۱۲ روزه، اختلال در حمل نهاده‌های دامی و همچنین گرمای شدید هوا و قطعی برق داشتیم.

مجید جعفری افزود: از ابتدای مهرماه تا نیمه آبان ماه برای واحد‌های مرغ گوشتی که جوجه‌ریزی داشته‌اند و نهاده بازارگاه خود را خرید نکرده بودند، حدود پنج هزار تن ذرت و بیش از ۲ هزار تن کنجاله سویا از محل شرکت پشتیبانی امور دام خراسان رضوی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: همچنین برای مرغدارانی که زیر مجموعه زنجیره هستند، این سهمیه به کارخانه خوراک دام زیرپوشش زنجیره اختصاص یافته و برای مرغداران مستقل نیز از طریق اتحادیه مرغ گوشتی استان با تاییدیه جهاد کشاورزی شهرستان قابل خریداری است که به این ترتیب در این مدت حدود هفت هزار تن نهاده خوراک مرغ برای مرغداران استان تامین شده است.

جعفری گفت: بر اساس آمار‌های دریافتی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا نیمه آبان بیش از ۷۹ میلیون و ۵۰۰ قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغ گوشتی استان انجام شده است که این میزان منجر به تولید بیش از ۱۴۰ هزار تن گوشت مرغ شده است.

وی افزود: خراسان رضوی با ظرفیت فعال بیش از ۳۲ میلیون قطعه جوجه در هر دوره و با وجود هزار و ۶۱۴ واحد مرغداری و ۱۴ زنجیره و شبه‌ زنجیره تولید گوشت مرغ در حال حاضر رتبه چهارم تولید این بخش را در کشور دارا است.