مدیر گمرکات استان مرکزی اعلام کرد که درآمد ۱۹ هزار میلیارد ریالی ، عمدتاً از محل تعرفه واردات محصولات تأمین شده و جایگاه گمرک را به عنوان سومین منبع درآمد عمومی دولت تثبیت کرده است.

مدیر گمرک استان گفت: درآمد گمرکی هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد رشد داشته و عمده این درآمد‌ها مربوط به تعرفه واردات محصولات است.