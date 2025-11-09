بازدید ۲۴ تور گردشگری داخلی و خارجی از مزارع زعفران تربت حیدریه
همزمان با آغاز برداشت زعفران، ۲۴ تور گردشگری تخصصی داخلی و خارجی از مزارع زعفران شهرستان تربت حیدریه بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه و معاون استاندار خراسان رضوی گفت: این تورها در قالب بازدیدهای تفریحی، علمی- پژوهشی و تجاری انجام شد و نسبت به سال گذشته، شش برابر افزایش داشته است.
مجتبی شجاعی یکی از دلایل افزایش این تورها را تعریف محور گردشگری در سطح شهرستان و تنوع برنامهها و جاذبهها برای بازدیدکنندگان عنوان کرد و افزود: گردشگران علاوه بر بازدید از مزارع زعفران و مراحل جمعآوری و فرآوری گلها، با بزرگترین بازار گل کشور، پژوهشکده زعفران و شرکتهای فعال در حوزه زعفران آشنا و با دمنوشها و غذاهای زعفرانی پذیرایی شدند.
او ادامه داد: بازدید از جاذبههای تاریخی و گردشگری، کارگاههای صنایعدستی، اقامتگاههای بومگردی و حضور در نمایشگاهها و جشنوارهها نیز در برنامه این تورها گنجانده شده بود.
این مسئول تاکید کرد: احیا و راهاندازی دو اثر شاخص شهرستان شامل آسیاب تاریخی قلعه نو و آبانبار شیرچهارسوق، در جذب و ماندگاری گردشگران نقش بسزایی داشت.
فرماندار ویژه شهرستان گفت: برگزاری جشن بزرگ زعفران برای نخستین بار در مجموعه تاریخی قطب الدین حیدر با حضور بیش از شش هزار نفر، بازخورد بسیار مناسبی در معرفی شایسته شهرستان به گردشگران داشت.