به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان در نشست هماهنگی تشییع پیکر شهدا با اشاره به ایثار و فداکاری رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس گفت : این افتخار بزرگی است که استان میزبان شهدای گمنام است که مسئولان به ویژه فرمانداران باید برای استقبال با شکوه برنامه ریزی دقیقی کنند .

حمزه امرایی افزود: برای استقبال از شهدا هفت کمیته اجرایی در استان تشکیل شده است.

همچنین در این نشست عنوان شد شهدا بیست و ششم آبان با استقبال مردم دارالمومنین وارد شهر همدان می شوند و پس از تشییع در شهرستان های استان در پنج نقطه از استان به خاک سپرده می شوند .

تاکنون پیکر مطهر ۱۸۱ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در مناطق مختلف استان آرمیده‌اند.