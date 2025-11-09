پخش زنده
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد: طی برگزاری ۱۰ پویش در روزهای پایانی هفته، بیش از هزار سند موقوفات استان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی اقبال با تأکید بر لزوم اهمیت سنددار شدن موقوفات برای صیانت و حفاظت از آنها افزود: در این خصوص علاوه بر تکالیف سالانه سازمانی، با دستور رئیس کل دادگستری به عنوان رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال و رئیس کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یزد مصوبات زیادی داشتهایم.
وی افزود: در این راستا، روسا و کارکنان واحدهای ثبتی با همکاری روسا و کارکنان ادارات اوقاف شهرستانها در روزهای پایانی هر هفته در پویشهای مختلف همچون پویش «حیات دوباره وقف» شرکت کردهاند که در آخرین مورد، دهیمن پویش این طرح در روزهای ۱۴ تا ۱۶ آبان برگزار شده است.