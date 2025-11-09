به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه گروهی هنر‌های تجسمی و صنایع دستی «رقص آفرینش» با شرکت ۱۶ هنرمند ایرانی، روز سه‌شنبه، ۲۰ آبان به صورت برخط در کشور عمان به نمایش گذاشته می‌شود.

فرزانه پرورش، صمد کاویانی، آرزو صالحی، امید غفوری، متینا معاون سعیدی نوقانی، فرشته خواجه وند، ترانه حقیقی، نادیا حبیب وند، مریم عامری، زهرا عامری، عاطفه اصغری، حسن لطفی، هانیه حاجی محمدی، محدثه ختن لو، ریحانه منیری و سمانه عنبری، اسامی هنرمندان شرکت‌کننده در این نمایشگاه است.

محفل هنری راجا و موسسه رواد التجارة الانتاج العالمی، برگزارکنندگان این نمایشگاه گروهی هستند و فرزاد جمشیددانایی عکاس و مدیر محفل هنری راجا، کیوریتوری رویداد را بر عهده دارد. آرزو صالحی فیلمساز و طراح گرافیک، پوستر نمایشگاه گروهی «رقص آفرینش» را طراحی کرده و ساخت ویدئو بر عهده نیاز زارعی معمار و طراح داخلی بوده است. همچنین، صمد کاویانی مدرس دانشگاه و عضو انجمن علمی فرش ایران، مقام مشاوره هنری را عهده‌دار است.