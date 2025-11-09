پخش زنده
نشست شورای عالی مسکن ملی با حضور ویدئویی معاون رئیس جمهور با تصویب بندهایی برای سرعت گرفتن ساخت و تحویل خانههای متقاضیان در استانهای کشور همراه بود.
استاندار مرکزی گفت: استان مرکزی در زمینه ساخت مسکن ملی در رتبههای یک رقمی و بالای کشور است و از بیش از ۹۸ درصد ثبت نام شدگان در مسیر خانه دار شدن قرار گرفتند و تسهیلات مرحله اول را بر خلاف برخی استانها دریافت کردند.
مهدی زندیه وکیلی با اشاره به اینکه در مسکن ملی با رشد بیش از ۴۰ درصدی روبهرو هستیم گفت: در مورد طرح هشت هزار واحدی اراک نیز به جز وقفهای که به دلیل کار نکردن پیمانکاری رخ داد قدمهای اساسی برای پیشرفت کار برداشته شده است.
جواد لنجابی مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی هم با بیان اینکه مصوبات رو و زیر بنایی شورای عالی مسکن میتواند راهگشا و مشکل نصب آب، برق و گاز ساکنان را حل کند.