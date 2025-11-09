آیین یادبود احمد پژمان، آهنگساز و موسیقیدان فقید، با عنوان «در سایه‌سار نغمه‌ها» از ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۲۲ آبان در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این برنامه، هوشنگ کامکار و وارطان ساهاکیان به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و علیرضا میرعلی‌نقی، پژوهشگر موسیقی ایران در این مراسم حضور خواهد داشت. همچنین، چند گروه موسیقی کلاسیک و آوازی به اجرای قطعاتی از آثار زنده‌یاد پژمان خواهند پرداخت.

از دیگر بخش‌های این برنامه، پخش بخش‌هایی از یک گفت‌وگوی منتشرنشده با احمد پژمان و اثری از هوشنگ کامکار است که به یاد آن استاد فقید ساخته شده است.

همچنین ویدئویی از مراسم خاکسپاری احمد پژمان در این آیین به نمایش درخواهد آمد.

فرهنگسرای اندیشه در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی واقع است.