به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد مشایخی بیان کرد: در جلسه کمیسیون طرح‌های غیرکشاورزی، ۱۰ پرونده مختلف مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، پنج پرونده مربوط به واگذاری اولیه برای اجرای طرح‌های جدید و پنج پرونده دیگر برای تمدید قرارداد اجاره بود.

وی افزود: بر این اساس، پنج طرح جدید برای اجرا تصویب شد که شامل ساخت نیروگاه خورشیدی، مجتمع خدمات رفاهی، واحد انبارداری و باسکول است.

مدیر امور اراضی بوشهر در خصوص اهمیت این گونه واگذاری‌ها اظهار داشت: اجرای طرح‌های غیرکشاورزی در اراضی ملی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌وری بهینه از منابع ملی ایفا می‌کند.

مشایخی بیان کرد: این اقدام علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در منطقه، از طریق جذب سرمایه‌گذاری، درآمدزایی پایدار برای استان به همراه خواهد داشت.