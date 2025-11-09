پخش زنده
امروز: -
وزرای گردشگری ایران و عراق با تاکید بر گسترش همکاریهای گردشگری و تقویت زیرساختهای زائرپذیری، بر برنامهریزی مشترک برای ارتقای سطح تعاملات مردمی، تسهیل سفرهای متقابل و ایجاد کمیتهای تخصصی برای توسعه گردشگری زیارتی و سیاحتی توافق کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جمهوری اسلامی ایران، امروز در حاشیه بیستوششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، در دیدار با «احمد فکاک البدرانی» وزیر فرهنگ، گردشگری و میراثفرهنگی عراق، بر ثبت جهانی آیین راهپیمایی اربعین بهعنوان بزرگترین رویداد معنوی جهان، توسعه همکاریهای گردشگری، افزایش حجم سفرهای زیارتی و سیاحتی میان دو ملت و تشکیل کمیته فنی مشترک ایران و عراق تاکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه بیبدیل اربعین حسینی در جهان اسلام افزود : راهپیمایی اربعین ، بزرگترین گردهمایی آیینی و معنوی است و شایسته است بهعنوان میراثمعنوی بشریت در فهرست جهانی یونسکو ثبت شود. این آیین، نماد عشق، ایمان و وحدت ملتهای مسلمان بهویژه دو ملت ایران و عراق است.
وزیر میراثفرهنگی کشورمان ضمن تقدیر از مهماننوازی ملت عراق در ایام اربعین گفت : رفتار کریمانه مردم عراق با زائران ایرانی، جلوهای از پیوند قلبی دو ملت است و باید در قالب همکاریهای فرهنگی و گردشگری پایدار نهادینه شود.
صالحیامیری با بیان اینکه عراق یکی از مهمترین شریکهای گردشگری ایران به شمار میآید، افزود : در سال گذشته بیش از سهونیم میلیون زائر ایرانی به عراق سفر کردند (البته این آمار بدون احتساب راهپیمایی اربعین است) و تقریباً همین تعداد زائر عراقی نیز به ایران آمدند. هدف ما افزایش این تعداد به پنج میلیون گردشگر متقابل در سال آینده است.
وی با اشاره به اینکه تحقق این هدف مستلزم ایجاد مشوقها و تسهیلات در حوزه حملونقل و اقامت است، گفت: دولتهای ایران و عراق، مجامع صنفی و فعالان گردشگری میتوانند با طراحی بستههای حمایتی، هزینه سفر زائران و گردشگران را کاهش و ارتباطات مردمی را گسترش دهند.
صالحیامیری با اشاره به ضرورت توسعه گردشگری ترکیبی میان دو کشور افزود : زائران عراقی هنگام سفر به ایران علاوه بر زیارت اماکن مقدس، از جاذبههای طبیعی و فرهنگی کشور بازدید میکنند. ما نیز تمایل داریم زائران ایرانی در سفر به عراق ، از مناطق تاریخی، فرهنگی و طبیعی آن کشور بهرهمند شوند تا مفهوم گردشگری زیارت، سیاحت و سلامت در هر دو کشور نهادینه شود.
وی همچنین از تشکیل کمیته فنی مشترک گردشگری ایران و عراق برای حل موانع اجرایی استقبال کرد و گفت : این کمیته میتواند زمینهساز رفع موانع تردد ، توسعه زیرساختها و همافزایی در مدیریت سفرهای زائران باشد.
در این دیدار، «احمد فکاک البدرانی» وزیر فرهنگ، گردشگری و میراثفرهنگی عراق، ضمن استقبال از پیشنهادهای صالحیامیری گفت: ملت عراق از گسترش همکاریهای فرهنگی و گردشگری با جمهوری اسلامی ایران استقبال میکند. اربعین حسینی میراث مشترک و مایه افتخار دو ملت است و آمادهایم در مسیر ثبت جهانی آن با همکاری ایران حرکت کنیم.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش ارتباطات مردمی افزود: ایجاد تسهیلات متقابل برای زائران، تسریع در خدمات حملونقل و بهبود زیرساختهای اقامتی از جمله اولویتهای ماست. دو ملت ایران و عراق پیوندی تاریخی دارند که باید در قالب همکاریهای فرهنگی پایدار تقویت شود.
دو وزیر بر مجموعهای از اقدامات مشترک از جمله: ثبت جهانی آیین راهپیمایی اربعین حسینی در فهرست میراث معنوی یونسکو، افزایش شمار گردشگران متقابل ایران و عراق به پنج میلیون نفر، تشکیل کمیته فنی مشترک گردشگری برای رفع موانع اجرایی و توسعه مدل «گردشگری زیارت و سیاحت» میان دو کشور، تاکید کردند.