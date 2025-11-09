در نشست شورای فرهنگ عمومی استان که به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس این شورا برگزار شد، موضوعاتی، چون آسیب‌های اجتماعی، دینداری نوجوانان، جوانی جمعیت و ارتقاء سرمایه اجتماعی در کانون توجه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نشست شورای فرهنگ عمومی قزوین با هدف تقویت تعامل نهادهای فرهنگی و بررسی چالش‌های اجتماعی و فرهنگی با حضور دکتر حسام‌الدین آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و جمعی از مسئولان فرهنگی استان برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام موسوی، امام جمعه آوج، با اشاره به نبود کمپ‌های ترک اعتیاد در شهرستان‌ها، خواستار حمایت مالی و اجرایی از مصوبات شورای فرهنگ عمومی شد.

وی تأکید کرد که برخی ادارات از اجرای مصوبات شورا سر باز می‌زنند.

پورآرین، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و دبیر کمیته امور دینی و تبلیغی، نیز با اشاره به فعالیت‌های این کمیته در حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، جوانی جمعیت و فرزندآوری، گفت: «اولویت ما نوجوانان، جوانان و بانوان هستند. ایجاد پاتوق‌های گفت‌وگو و برگزاری رویدادهای مسئله‌محور از جمله اقدامات ما برای انتقال مفاهیم دینی است.»

وی افزود: «در حال حاضر بیش از ۳ هزار نوجوان دوره متوسطه اول و دوم با تبلیغات اسلامی در ارتباط هستند.»

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، اظهار داشت: «در قبال فرهنگ عمومی کشور مسئولیت شرعی و قانونی داریم و دولت و مسئولان موظفند به این جریان توجه کنند. اصلاح فرهنگ عمومی از مهم‌ترین وظایف ماست و باید از ابزارهایی چون کتاب، فیلم و هنر بهره گرفت.»

دکتر آشنا، بر ضرورت حضور مدیران کل در جلسات شورا تأکید کرد و خواستار اجرای آیین‌نامه ابلاغی شورای فرهنگ عمومی شد.

آشنا همچنین بر لزوم مطالبه‌گری شورا در موضوعاتی چون جوانی جمعیت، دینداری نوجوانان، سرمایه اجتماعی، فرهنگ شهروندی، قانون‌مداری، احترام به والدین و فرهنگ آپارتمان‌نشینی تأکید کرد.

وی افزود: «تاب‌آوری مردم در برابر بحران‌ها از جمله جنگ ۱۲ روزه، ارتقاء سواد رسانه‌ای، تقویت هویت دینی و ملی و تبیین نقش رهبری و نیروهای نظامی در ایجاد امنیت، از محورهای مهم جلسات آینده شورای فرهنگ عمومی خواهد بود.»

در پایان، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خواستار تعیین جدول زمان‌بندی جلسات شورا و اجرای دقیق مصوبات شد. ملاک‌های ارزیابی شورا شامل تعداد جلسات، تدوین و اجرای نقشه مهندسی فرهنگی و میزان تحقق مصوبات اعلام گردید.