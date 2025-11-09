آسیبهای اجتماعی و دینداری نوجوانان در کانون توجه شورای فرهنگ عمومی قزوین
در نشست شورای فرهنگ عمومی استان که به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس این شورا برگزار شد، موضوعاتی، چون آسیبهای اجتماعی، دینداری نوجوانان، جوانی جمعیت و ارتقاء سرمایه اجتماعی در کانون توجه قرار گرفت.
نشست شورای فرهنگ عمومی قزوین با هدف تقویت تعامل نهادهای فرهنگی و بررسی چالشهای اجتماعی و فرهنگی با حضور دکتر حسامالدین آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و جمعی از مسئولان فرهنگی استان برگزار شد.
در این نشست، حجتالاسلام موسوی، امام جمعه آوج، با اشاره به نبود کمپهای ترک اعتیاد در شهرستانها، خواستار حمایت مالی و اجرایی از مصوبات شورای فرهنگ عمومی شد.
وی تأکید کرد که برخی ادارات از اجرای مصوبات شورا سر باز میزنند.
پورآرین، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و دبیر کمیته امور دینی و تبلیغی، نیز با اشاره به فعالیتهای این کمیته در حوزه آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، جوانی جمعیت و فرزندآوری، گفت: «اولویت ما نوجوانان، جوانان و بانوان هستند. ایجاد پاتوقهای گفتوگو و برگزاری رویدادهای مسئلهمحور از جمله اقدامات ما برای انتقال مفاهیم دینی است.»
وی افزود: «در حال حاضر بیش از ۳ هزار نوجوان دوره متوسطه اول و دوم با تبلیغات اسلامی در ارتباط هستند.»
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، اظهار داشت: «در قبال فرهنگ عمومی کشور مسئولیت شرعی و قانونی داریم و دولت و مسئولان موظفند به این جریان توجه کنند. اصلاح فرهنگ عمومی از مهمترین وظایف ماست و باید از ابزارهایی چون کتاب، فیلم و هنر بهره گرفت.»
دکتر آشنا، بر ضرورت حضور مدیران کل در جلسات شورا تأکید کرد و خواستار اجرای آییننامه ابلاغی شورای فرهنگ عمومی شد.
آشنا همچنین بر لزوم مطالبهگری شورا در موضوعاتی چون جوانی جمعیت، دینداری نوجوانان، سرمایه اجتماعی، فرهنگ شهروندی، قانونمداری، احترام به والدین و فرهنگ آپارتماننشینی تأکید کرد.
وی افزود: «تابآوری مردم در برابر بحرانها از جمله جنگ ۱۲ روزه، ارتقاء سواد رسانهای، تقویت هویت دینی و ملی و تبیین نقش رهبری و نیروهای نظامی در ایجاد امنیت، از محورهای مهم جلسات آینده شورای فرهنگ عمومی خواهد بود.»
در پایان، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خواستار تعیین جدول زمانبندی جلسات شورا و اجرای دقیق مصوبات شد. ملاکهای ارزیابی شورا شامل تعداد جلسات، تدوین و اجرای نقشه مهندسی فرهنگی و میزان تحقق مصوبات اعلام گردید.