احمد کرمی، گرانفروشی و چندنرخی بودن کالاها را خط قرمز مدیریت استان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استاندار ایلام در نشست تنظیم بازار؛ بر ضرورت کنترل قیمتها و حمایت از معیشت مردم تأکید کرد.
وی با تأکید بر ضرورت کنترل قیمتها گفت: معیشت مردم مهمترین اولویت استان است و همه دستگاههای اجرایی و نظارتی باید با تمام توان برای ساماندهی بازار، وارد عمل شوند.
احمد کرمی در نشست ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به این که دستگاههای نظارتی باید به صورت شبانه روز بازار را رصد کنند، افزود:گرانفروشی و عرضه یک کالا با چند قیمت در سطح شهر به هیچ عنوان قابل قبول نیست و موجب بیاعتمادی مردم میشود.
در این نشست، رضا محمدرحیمی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با ارائه گزارشی از اجرای رزمایش تشدید نظارت بر بازار از ۱۶ مهرماه تاکنون گفت: ۲۴۱ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۲۶۷ میلیارد ریال تشکیل شده که بیشتر آنها مربوط به گرانفروشی و نداشتن درج قیمت است.
در پایان؛ اعضای ستاد تنظیم بازار بر تأمین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت قرمز تأکید کردند و اعلام شد: مجوز ورود ۸۰ تن گوشت منجمد قرمز به استان اخذ شده است.