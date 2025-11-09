به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمود مدینه در نشست با برخی از مسولان جهای تویسرکان گفت: از این تعداد، ۳۰ هزار گروه در عرصه اردو‌های جهادی فعال‌ هستند.

او افزود گروه های جهادی در زمینه‌های ساخت خانه‌های محرومان، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بهر وری آب بیشترین فعالیت را داشته اند.

مدیر عملیات‌های گروه‌های جهادی کشور تأکید کرد: تمرکز و برنامه ریزی‌های ما، اجرای قدرتمند طرح هجرت در ماه مبارک رمضان و عید نوروز است.