مدیر عملیاتهای گروههای جهادی کشور از ثبت ۶۰ هزار گروه جهادی در سامانه اطلس بسیج کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمود مدینه در نشست با برخی از مسولان جهای تویسرکان گفت: از این تعداد، ۳۰ هزار گروه در عرصه اردوهای جهادی فعال هستند.
او افزود گروه های جهادی در زمینههای ساخت خانههای محرومان، ساخت نیروگاههای خورشیدی و بهر وری آب بیشترین فعالیت را داشته اند.
مدیر عملیاتهای گروههای جهادی کشور تأکید کرد: تمرکز و برنامه ریزیهای ما، اجرای قدرتمند طرح هجرت در ماه مبارک رمضان و عید نوروز است.