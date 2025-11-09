به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ رضا بیژنی نسبت به افزایش کلاهبرداری با وعده وام فوری، کم‌بهره و خانگی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و از شهروندان خواست برای جلوگیری از خسارت مالی، تنها از مسیر‌های قانونی اقدام کنند.

وی با اشاره به افزایش گزارش‌های مردمی، اظهار داشت: افراد سودجو با سوءاستفاده از نیاز مالی شهروندان، اقدام به تبلیغات دروغین با عنوان «وام خانگی» یا «وام کم‌بهره» در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، این مجرمان از مردم مبالغی را تحت عناوینی مانند «کارمزد»، «هزینه ثبت‌نام» یا «بیمه وام» دریافت کرده و در برخی موارد با استفاده از مدارک هویتی و کارت بانکی، اقدام به سوءاستفاده از هویت قربانیان می‌کنند.

سرهنگ بیژنی گفت: هیچ نهاد رسمی یا بانکی، وام را از طریق پیام‌رسان‌ها یا صفحات شبکه‌های اجتماعی پرداخت نمی‌کند و شهروندان برای دریافت تسهیلات باید تنها از مسیر‌های قانونی و بانک‌ها و مؤسسات مالی دارای مجوز اقدام کنند، لینک‌های پرداخت جعلی و درخواست پیش‌پرداخت قبل از عقد قرارداد، از اصلی‌ترین نشانه‌های کلاهبرداری است.

وی ادامه داد: به تبلیغات وام فوری یا کم‌بهره در فضای مجازی اعتماد نکنید و پیش از پرداخت هرگونه وجه، از قانونی و معتبر بودن منبع اطمینان حاصل کنید. رئیس پلیس فتا استان بیان کرد:مدارک هویتی و اطلاعات کارت بانکی خود را برای افراد ناشناس ارسال نکنید و از کلیک روی لینک‌های ناشناس و نصب اپلیکیشن‌های غیررسمی خودداری کنید.

سرهنگ بیژنی تأکید کرد: امنیت در فضای مجازی با دقت و هوشیاری کاربران تأمین می‌شود. هیچ وامی بدون طی مراحل قانونی و ارائه مدارک معتبر پرداخت نمی‌شود و هوشیاری شهروندان مهم‌ترین سد در برابر کلاهبرداران سایبری است.

وی به شهروندان توصیه کرد: در صورت مواجهه با هر مورد مشکوک یا بروز خسارت مالی، سریعاً موضوع را گزارش دهید و با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرید و همچنین می‌توانید شکایات و گزارش‌های مربوطه را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی https://fata.gov.ir/ ثبت کنید.