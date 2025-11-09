به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «عیسی بزرگ‌زاده» با اشاره به پاییز کم بارش در سراسر کشور و بی‌بارش در استان تهران گفت: انباشت سال‌های خشکسالی و کاهش بارش‌ها، موجب شده است تا در سال ششم پیاپی کشور با کمبود جدی منابع آبی مواجه باشد. بر اساس گزارش‌های رسمی، حجم آب ذخیره‌شده در بسیاری از سد‌ها به‌ویژه سد‌های تأمین‌کننده آب تهران بسیار پایین است و وضع پایداری ندارد.

سخنگوی صنعت آب با اشاره به وضع نگران‌کننده منابع آبی پایتخت گفت: هم اکنون­ مصرف روزانه آب در تهران به‌طور میانگین حدود ۳۳ و نیم مترمکعب در ثانیه است که از این میزان، حدود ۱۶ مترمکعب از منابع زیرزمینی و حدود ۱۷ و نیم مترمکعب از منابع سطحی تأمین می‌شود.

وی افزود: در مجموع، با کمبود حدود سه مترمکعب در ثانیه یعنی حدود ۱۰ درصد از نیاز مصرفی مواجه هستیم که باید این میزان را از طریق روش‌های مختلف جبران کنیم.

بزرگ‌زاده با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف آب به‌عنوان اصلی‌ترین راهکار عبور از این شرایط گفت: علاوه بر فرهنگ‌سازی و صرفه‌جویی شهروندان، اقداماتی مانند مدیریت فشار در دستور کار قرار گرفته است براین اساس از ساعت ۱۲ شب تا حدود صبح که مصرف آب کاهش می‌یابد، فشار شبکه آب شهری کمتر می‌شود تا هم نشت‌ها و هدررفت کاهش یابد و هم مخازن ذخیره شهری فرصت آبگیری داشته باشند.

سخنگوی صنعت آب بیان کرد: در صورت نیاز به اجرای برنامه‌های سخت‌گیرانه‌تر یا اعمال محدودیت در مصرف در برخی مناطق، اطلاع‌رسانی لازم از طریق رسانه‌ها انجام می‌شود تا شهروندان بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی برای امور روزمره خود داشته باشند.